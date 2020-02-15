Бывший игрок «Зенита» Сиротов перешел в клуб из Казахстана

Воспитанник «Зенита» Владислав Сиротов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает sports.kz. 28-летний полузащитник пописал контракт с «Каспием» из Актау. Он не сыграл за основную команду петербуржцев, но защищал цвета «Зенита-2», а также выступал за «Тосно», «Знамя Труда», «Шинник» и «Текстильщик». Кроме того, в его карьере был польский «Заглембе».

В начале нынешнего сезона Сиротов провел 11 матчей в Олимп-ФНЛ в составе «Текстильщика».