Хамес Родригес подписал контракт с «Миннесотой Юнайтед»

Полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в «Миннесота Юнайтед». Хавбек подписал контракт на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2026 года. В контракте предусмотрена опция продления до декабря того же года.

«Я очень рад новому этапу в своей жизни. Надеюсь быть в лучшей форме, чтобы приносить радость этому городу и всем, кто верит в меня. С нетерпением жду встречи со страстными фанатами «Миннесоты», ведь я тоже страстный игрок, который всегда выкладывается на поле и стремится к победе», — прокомментировал переход 34-летний Родригес.

Его последним клубом был мексиканский «Леон», где он играл с января 2025 года. За свою карьеру он также выступал за колумбийский «Энвигадо», аргентинский «Банфилд», «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон», катарский «Эр-Райян», «Олимпиакос», «Сан-Паулу» и «Райо Вальекано». Родригес является чемпионом Аргентины, Португалии, Испании и Германии. В составе «Реала» он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В сборной Колумбии Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года и лучшим игроком Кубка Америки 2024 года.