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Сегодня, 07:19

В Италии сообщили, что экс-игрок «Краснодара» Ботхейм близок к переходу в «Салернитану»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Эрик Ботхейм может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летний норвежец близок к переходу в «Салернитану». 18 мая игрок расторг контракт с «Краснодаром», не проведя ни одного матча за российский клуб.

Ранее об интересе «Салернитаны» к Ботхейму сообщал «СЭ».

Ботхейм подписал контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча.

Эрик Ботхейм
ФК Краснодар
ФК Салернитана
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