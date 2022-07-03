В Италии сообщили, что экс-игрок «Краснодара» Ботхейм близок к переходу в «Салернитану»

Форвард Эрик Ботхейм может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летний норвежец близок к переходу в «Салернитану». 18 мая игрок расторг контракт с «Краснодаром», не проведя ни одного матча за российский клуб.

Ранее об интересе «Салернитаны» к Ботхейму сообщал «СЭ».

Ботхейм подписал контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча.