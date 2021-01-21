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Бывший игрок «Арсенала» Сократис может продолжить карьеру в Италии

13:38
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Три итальянских клуба интересуются греческим свободным агентом Сократисом Папастатопулусом, сообщает Calciomercato.

«Дженоа», «Лацио» и «Наполи» борются за 32-летнего центрального защитника. Активнее всех интерес проявляет «Дженоа», за который Сократис уже выступал с 2008 по 2010 годы. Помимо итальянских клубов за ситуацией с греком следят «Бетис», «Фенербахче» и «Олимпиакос».

Папастатопулус выступал за «Арсенал» с сезона 2018/2019. В нынешнем сезоне грек ни разу не вышел на поле в составе основной команды.

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