Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Бывший игрок «Амкара» вернется в «Шахтер»

11 сентября 2020, 23:34
Теги:

Защитник Богдан Бутко в летнее трансферное окно вернется в «Шахтер», утверждает журналист Игорь Бурбас.

«У «Шахтера» есть предложения по Давиду Хочолаве и Маркиньюсу Сиприану. Поэтому в первую команду вернули опытного Богдана Бутко», — утверждает Бурбас в Twitter.

Последним клубом 29-летнего украинца был «Лех», с которым у защитника летом закончился контракт.

Бутко полтора года провел в «Амкаре». За это время украинец сыграл 41 матч во всех турнирах и забил один мяч.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир