Бывший игрок «Амкара» вернется в «Шахтер»
11 сентября 2020, 23:34
Защитник Богдан Бутко в летнее трансферное окно вернется в «Шахтер», утверждает журналист Игорь Бурбас.
«У «Шахтера» есть предложения по Давиду Хочолаве и Маркиньюсу Сиприану. Поэтому в первую команду вернули опытного Богдана Бутко», — утверждает Бурбас в Twitter.
Последним клубом 29-летнего украинца был «Лех», с которым у защитника летом закончился контракт.
Бутко полтора года провел в «Амкаре». За это время украинец сыграл 41 матч во всех турнирах и забил один мяч.
У Шахтаря є пропозиції не лише по Хочолаві, а й по оренді Сіпріано. Тому для підстраховки до першої команди повернули досвідченого універсала Бутка, який може закрити як правий, так і лівий фланги оборони.— Igor Burbas (@iburbas) September 11, 2020