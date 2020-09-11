Бывший игрок «Амкара» вернется в «Шахтер»

Защитник Богдан Бутко в летнее трансферное окно вернется в «Шахтер», утверждает журналист Игорь Бурбас.

«У «Шахтера» есть предложения по Давиду Хочолаве и Маркиньюсу Сиприану. Поэтому в первую команду вернули опытного Богдана Бутко», — утверждает Бурбас в Twitter.

Последним клубом 29-летнего украинца был «Лех», с которым у защитника летом закончился контракт.

Бутко полтора года провел в «Амкаре». За это время украинец сыграл 41 матч во всех турнирах и забил один мяч.