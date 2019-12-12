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Бывший хавбек «Челси» Бога может стать игроком «Барселоны»

19:11
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Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Diario Sport. По информации СМИ, представители 22-летнего футболиста и итальянского клуба провели встречу с вице-президентом каталонцев Жорди Кардонером.

Бога перешел в «Сассуоло» летом 2018-го из «Челси» за 3 миллиона евро. В текущем сезоне хавбек из Кот-д'Ивуара провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает Богу в 12 миллионов евро.

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