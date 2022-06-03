Бывший главный тренер «Уфы» Стукалов опроверг информацию о предложении «СКА-Хабаровска»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов опроверг информацию о том, что ему поступило предложение возглавить «СКА-Хабаровск».

«Я основной кандидат на пост главного тренера «СКА-Хабаровск»? Со мной лично никто не связывался. Раньше я говорил, что буду рассматривать все предложения, которые будут поступать, но из СКА со мной никто не связывался», — цитирует Стукалова «Чемпионат».

30 мая специалист расторг контракт с «Уфой» по обоюдному согласию сторон.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела в ФНЛ. Команда проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах.