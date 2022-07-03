Сакки: «Дибала будет себя комфортнее чувствовать в «Милане», нежели в «Интере»
Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки рассказал о том, что советовал купить нападающего Пауло Дибалу бывшему президенту клуба Сильвио Берлускони.
«Я рекомендовал его Берлускони несколько лет назад. Говорил подписать контракт с Дибалой и Сарри, так как они очевидные таланты, но меня не послушали.
Я верю, что Дибала будет себя чувствовать комфортнее в составе «Милана», нежели «Интера». «Россонери» уже играли с глубоким форвардом.
Но аргентинцу нужно будет открываться, участвовать в отборе мяча и включать скорость. Современный футбол состоит из движения», — цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.
Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии, а также по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После завершения контракта 28-летний аргентинец стал свободным агентом.