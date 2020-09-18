Бывший форвард «Спартака» Давыдов стал игроком «Томи»

Нападающий Денис Давыдов стал игроком «Томи», сообщает пресс-служба команды из Томска. 25-летний россиянин присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

Контракт с Давыдовым рассчитан до конца текущего сезона. Футболист будет играть за «Томь» под 69-м номером.

Последним клубом Давыдова был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года.

Форвард выступал за «Спартак» с 2013-го по 2018-й. В составе красно-белых игрок становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).