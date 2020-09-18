Бывший форвард «Спартака» Давыдов стал игроком «Томи»
10:10
Нападающий Денис Давыдов стал игроком «Томи», сообщает пресс-служба команды из Томска. 25-летний россиянин присоединился к новому клубу на правах свободного агента.
Контракт с Давыдовым рассчитан до конца текущего сезона. Футболист будет играть за «Томь» под 69-м номером.
Последним клубом Давыдова был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года.
Форвард выступал за «Спартак» с 2013-го по 2018-й. В составе красно-белых игрок становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).
Дополнительная информация:
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/denis-davydov-stal-futbolistom-tomi-2020-09-18
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