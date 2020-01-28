Бывший форвард «Ман Сити», которым интересовался «Рубин», стал игроком «Аль-Иттихада»

Аравийский клуб «Аль-Иттихад» подписал ивуарийского форварда Вильфрида Бони. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Ранее он выступал за «Манчестер Сити» и «Суонси».

До этого сам Бони рассказывал о том, что получил предложение от «Рубина». Форвард выступал за «Манчестер Сити» с 2015 по 2017. Бони также играл за пражскую «Спарту», «Витесс», «Стоук Сити». Форвард выступал на правах аренды за катарский «Аль-Араби» с января по июнь 2019-го.

31-летний футболист в прошлом сезоне провел семь матчей за «Суонси» в чемпионшипе (один гол) столько же за «Аль-Араби» в чемпионате Катара (пять голов). Он перешел в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.