Бывший форвард «Крыльев Советов» стал одноклубником Кудряшова
19:41
Нападающий Адис Яхович подписал контракт с «Антальяспором», сообщает пресс-служба турецкой команды. 32-летний македонец будет выступать за новый клуб под 81-м номером.
За «Антальяспор» выступает российский защитник Федор Кудряшов.
Яхович играл за «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Футболист является игроком сборной Македонии.
Последним клубом Яховича был турецкий «Йени Малатьяспор». В текущем сезоне форвард провел 23 матча, забил 14 голов и сделал одну результативную передачу.
? Yeni transferimiz Adis Jahovic, ''?lk ma??m?zdan itibaren t?m g?c?mle katk? koyaca??ma s?z veriyorum.''— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 24, 2020
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