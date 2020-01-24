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Бывший форвард «Крыльев Советов» стал одноклубником Кудряшова

19:41
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Нападающий Адис Яхович подписал контракт с «Антальяспором», сообщает пресс-служба турецкой команды. 32-летний македонец будет выступать за новый клуб под 81-м номером.

За «Антальяспор» выступает российский защитник Федор Кудряшов.

Яхович играл за «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Футболист является игроком сборной Македонии.

Последним клубом Яховича был турецкий «Йени Малатьяспор». В текущем сезоне форвард провел 23 матча, забил 14 голов и сделал одну результативную передачу.

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