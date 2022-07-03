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Каррагер ответил Невиллу по поводу Роналду: «Ты клоун, который говорил, что его переход, как приезд Элвиса»

Невилл и Каррагер устроили перепалку в соцсетях из-за возможного ухода Роналду
Руслан Минаев
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Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Гари Невилл и Джейми Каррагер устроили перепалку в Twitter из-за возможного ухода нападающего Криштиану Роналду.

Ранее Каррагер раскритиковал Роналду после сообщений о вероятном уходе, подвергнув сомнению любовь 37-летнего португальца к «МЮ».

Невилл ответил: «Я понял, ты очень высокого мнения о себе, но Роналду может отказать «Ман Сити» ради «МЮ», потому что этот клуб нравится ему больше, и все еще хотеть уйти летом. Он уже уходил из «Манчестер Юнайтед», но сохранял любовь к клубу. Наслаждайся коротким периодом своего успеха».

Ответ Каррагера не заставил себя ждать: «Ман Сити» не хотел его, клоун. Ты, тот самый парень, который говорил, что его трансфер, словно приезд Элвиса в Манчестер. Но Элвис уже приехал».

Невилл закончил диалог отсылкой к песне Элвиса Пресли: «Меньше слов».

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
Гэри Невилл
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