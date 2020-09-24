Новичок «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал переход в мадридский клуб.

«Было неприятно, когда «Барселона» выставила меня на трансфер. Сразу было много звонков, но я выбрал «Атлетико». Хотелось перейти в команду, которая будет не только на бумаге соперничать с «Барселоной» и «Реалом». Мы будем бороться за титул чемпиона Испании до самого конца, жду уже того момента, когда впервые выйду на поле», — цитирует 33-летнего уругвайца Marca.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.