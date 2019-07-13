Буффон перед возвращением в "Ювентус" отклонил предложения "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Вратарь Джанлуиджи Буффон перед возвращением из "ПСЖ" в "Ювентус" отклонил предложения "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail. Они были более выгодными в финансовом плане, но голкипер посчитал, что места в основном составе будут закреплены за Эдерсоном и Давидом Де Хеа соответственно. В Турине за сезон Буффон получит порядка 1,5 миллиона евро.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В "ПСЖ" он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.