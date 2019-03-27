"Буду бороться за титулы в одном из лучших клубов Европы". Эрнандез - о переходе в "Баварию"

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандез, который летом перейдет в "Баварию", заявил, что будет бороться за титулы в новом клубе. В среду 23-летний француз подписал с мюнхенцами 5-летний контракт.
- Сегодня очень важный день в моей карьере, - приводит слова Эрнандеза официальный сайт мюнхенского клуба. - "Бавария" - один из лучших клубов Европы и мира. Я горжусь тем, что впредь буду бороться за титулы вместе с "Баварией"!
Я хотел бы поблагодарить "Атлетико", руководство клуба, тренеров, товарищей по команде и болельщиков за великолепные 12 лет. "Атлетико" всегда будет оставаться частью меня. Я в предвкушении следующего шага вместе с "Баварией".
В текущем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.
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https://fcbayern.com/ru/news/2019%5B2%5D/03/fc-bayern-verpflichtet-lucas-hernandez