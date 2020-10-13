Брянское «Динамо» подписало воспитанника ЦСКА

Брянское «Динамо» объявило о переходе защитника Дениса Никитина. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Денис Никитин игрок ФК «Динамо Брянск»



Денис — воспитанник академии московского ЦСКА. За армейцев он выступал в Юношеской лиге УЕФА.

В профессиональной карьере выступал за курский «Авангард», «Тосно», «Оренбург» и «Енисей».



Желаем Денису успехов на поле! pic.twitter.com/wP16OiKeZG — Динамо Брянск (@FCDynamoBryansk) October 13, 2020

Никитин — воспитанник академии ЦСКА. За армейцев он выступал в Юношеской лиге УЕФА. Также играл за молодежный состав московского «Локомотива». Выступал за курский «Авангард», «Тосно», «Оренбург» и «Енисей». Он перешел на правах свободного агента.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Авангард» в Олимп-ФНЛ и одну игру за «Енисей».