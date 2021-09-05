Бруну Алвеш спустя 2 месяца после перехода в «Фамаликан» продолжит карьеру в Греции
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Защитник Бруну Алвеш подписал контракт с греческим «Аполлон Смирнис», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 39-летним португальцем рассчитано на год. Отметим, экс-защитник «Зенита» в июле подписал контракт с португальским «Фамаликаном», однако досрочно расторг договор.
В сезоне-2020/21 Алвеш выступал за «Парму», где провел 19 матчей в серии А и забил один гол.
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