Бруну Алвеш спустя 2 месяца после перехода в «Фамаликан» продолжит карьеру в Греции

Защитник Бруну Алвеш подписал контракт с греческим «Аполлон Смирнис», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 39-летним португальцем рассчитано на год. Отметим, экс-защитник «Зенита» в июле подписал контракт с португальским «Фамаликаном», однако досрочно расторг договор.

В сезоне-2020/21 Алвеш выступал за «Парму», где провел 19 матчей в серии А и забил один гол.