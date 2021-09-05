Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Бруну Алвеш спустя 2 месяца после перехода в «Фамаликан» продолжит карьеру в Греции

00:10
Бруну Алвеш. Фото «Аполлон Смирнис»
Бруну Алвеш. Фото «Аполлон Смирнис»
Теги:

Защитник Бруну Алвеш подписал контракт с греческим «Аполлон Смирнис», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 39-летним португальцем рассчитано на год. Отметим, экс-защитник «Зенита» в июле подписал контракт с португальским «Фамаликаном», однако досрочно расторг договор.

В сезоне-2020/21 Алвеш выступал за «Парму», где провел 19 матчей в серии А и забил один гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 4 сентября
Кипр — Россия: Смолов выйдет в стартовом составе, Баринов будет капитаном
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Ургант пошутил о третьем золоте сборной России по «пляжке» и «чуждом нам футболе»
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд