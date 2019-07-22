Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ

Полузащитник Йорди Класи на правах свободного агента перешел в АЗ, сообщает официальный Twitter голландского клуба. Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до 30 июня 2021-го с опцией продления на один год.
В прошлом сезоне Класи выступал на правах аренды за "Фейеноорд", где провел 35 матчей и забил один гол. Футболист принадлежал "Саутгемптону".
Класи становился бронзовым призером чемпионата мира-2014 в составе сборной Голландии.
#⃣ Number 20#WelkomJordy #JC20 pic.twitter.com/kp6JQAY5Fx— AZ (@AZAlkmaar) 22 июля 2019 г.
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