«Брешиа» подписала контракт с Балотелли
21:02
Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии», сообщает офицальный сайт итальянской команды. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что Марио будет получать 1,5 миллиона евро за сезон
В прошлом сезоне Балотелли провел 25 матчей за «Марсель», забил 8 голов и отдал одну голевую передачу. Летом у форварда закончился контракт с французским клубом.
Портал transfermarkt.de оценивает Балотелли в 20 миллионов евро.
Balotelli ? ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf— Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) August 18, 2019