«Брешиа» подписала контракт с Балотелли

Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии», сообщает офицальный сайт итальянской команды. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что Марио будет получать 1,5 миллиона евро за сезон

В прошлом сезоне Балотелли провел 25 матчей за «Марсель», забил 8 голов и отдал одну голевую передачу. Летом у форварда закончился контракт с французским клубом.

Портал transfermarkt.de оценивает Балотелли в 20 миллионов евро.