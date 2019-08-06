"Брешиа" подписала чешского полузащитника Змргала

Полузащитник Яромир Змргал стал игроком "Брешиа", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Контракт игрока с новичками серии А рассчитан на четыре года.

Ранее футболист выступал за "Славию". По неофициальной информации, сумма трансфера составила 3,75 миллиона евро.

26-летний футболист в текущем сезоне провел три матча в чемпионате Чехии, забил один мяч и сделал один голевой пас.

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