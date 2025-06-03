«Брентфорд» подписал голкипера «Ливерпуля» Келлехера
Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер стал игроком «Брентфорда», сообщает пресс-служба «пчел».
26-летний североирландец подписал пятилетний контракт — до 2030 года.
Келлехер был в системе «Ливерпуля» с 2015 года. Он провел за основную команду мерсисайдцев 67 матчей, пропустил 79 мячей и 24 раза отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что голкипер «Брентфорда» Марк Флеккен перешел в «Байер».
Новости