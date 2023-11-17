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Сегодня, 11:32

«Брентфорд» надеется продлить контракт с Тони, которым интересуются «Челси» и «Арсенал»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Брентфорда» Айван Тони может остаться в клубе, сообщает Talksport.

По сведениям источника, в клубе уверены, что 27-летний игрок сборной Англии подпишет новый контракт с командой, несмотря на интерес со стороны «Арсенала» и «Челси». Новое соглашение позволит Тони покинуть клуб на выгодных условиях для «Брентфорда».

В текущем сезоне Тони не провел ни одного матча из-за отстранения до 17 января по делу об азартных играх.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
ФК Челси
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