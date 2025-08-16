«Брентфорд» купил форварда «Борнмута» Уаттара и обновил трансферный рекорд клуба

Нападающий «Борнмута» Данго Уаттара стал игроком «Брентфорда», сообщается на сайте «пчел».

23-летний буркиниец подписал контракт на пять лет — до 2030 года. В него включена опция продления еще на один сезон.

Пресс-служба «Брентфорда» объявила, что трансфер стал рекордным в истории клуба. Ранее сообщалось, что «Борнмуту» заплатят 43 миллиона евро.

Уаттара выступал за «Борнмут» с 2023 года. Он провел 88 матчей, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.