«Брентфорд» и «Ньюкасл» хотят подписать Калимуэндо из «Ренна»

«Брентфорд» и «Ньюкасл» заинтересованы в трансфере нападающего «Ренна» Арно Калимуэндо, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в «Ренне» уже готовы к уходу 23-летнего француза. При этом интерес «Брентфорда» к Калимуэндо более серьезный. Ранее футболист отказался переходить в «Лидс», однако он не против продолжить карьеру в АПЛ.

В сезоне-2024/25 Калимуэндо в 34 матчах забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Ренном» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.