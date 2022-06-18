Бремер подтвердил, что покинет «Торино»

Защитник «Торино» Бремер поделился мнением о своем будущем.

«Это всего лишь вопрос времени, когда я покину Турин. Я рассматриваю разные предложения, так что посмотрим», — приводит слова Бремера ESPN.

Ранее сообщалось, что помимо «Интера» 25-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм» и «Милан». По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.

В текущем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Бремера в 35 миллионов евро.