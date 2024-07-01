«Брайтон» заплатил за форварда «Ньюкасла» Минте 38 миллионов евро

«Брайтон» объявил о переходе вингера «Ньюкасла» Янкубы Минте. Игрока подписал 5-летний контракт.

По данным портала Transfermarkt, «чайки» заплатили за 19-летнего гамбийца 38,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне он выступал в «Фейеноорде» на правах аренды, в 27 матчах чемпионата Нидерландов вингер забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Минте перешел в «Ньюкасл» из датского клуба «Оденсе» летом 2023-го за 8 миллионов евро.