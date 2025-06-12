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12 июня 2025, 23:12

«Брайтон» за 35 миллионов евро подписал 18-летнего форварда «Олимпиакоса» Костуласа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харалампос Костулас.
Фото ФК «Брайтон»

Нападающий «Олимпиакоса» Харалампос Костулас стал игроком «Брайтона», сообщает пресс-служба английского клуба.

18-летний грек подписал пятилетний контракт с новым клубом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

Костулас является воспитанником «Олимпиакоса». Он провел за команду 35 матчей, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

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