«Брайтон» за 35 миллионов евро подписал 18-летнего форварда «Олимпиакоса» Костуласа

Нападающий «Олимпиакоса» Харалампос Костулас стал игроком «Брайтона», сообщает пресс-служба английского клуба.

18-летний грек подписал пятилетний контракт с новым клубом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

Костулас является воспитанником «Олимпиакоса». Он провел за команду 35 матчей, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.