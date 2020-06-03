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«Брайтон» вступил в борьбу с «Марселем» за Ньянга

09:44
М&#039;Бай Ньянг. Фото L'Equipe.
М&#039;Бай Ньянг. Фото L'Equipe.
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Форвард «Ренна» М'Бай Ньянг входит в сферу интересов «Брайтона», сообщают британские СМИ.

По данным Daily Star, английский клуб вступил в борьбу за игрока. На него также претендует «Марсель». Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш заинтересован в футболисте. «Ренн» хочет получить за него 15 миллионов евро.

25-летний М'Бай Ньянг в сезоне-2019/20 провел 36 матчей за «Ренн» и забил 15 мячей двух голевых передачах. В 2017 году «Спартак» вел переговоры о его переходе, но в итоге трансфер не состоялся.

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