«Брайтон» подпишет 17-летнего Буонанотте за 12 миллионов евро

Полузащитник «Росарио Сентраль» Факундо Буонанотте близок к продолжению карьеры в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 17-летнего аргентинца претендует «Брайтон». Английский клуб готов предложить за игрока 12 миллионов евро и процент со следующей продажи. Контракт будет рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне Буонанотте провел 34 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.