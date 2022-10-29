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Сегодня, 06:13

«Брайтон» подпишет 17-летнего Буонанотте за 12 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Росарио Сентраль» Факундо Буонанотте близок к продолжению карьеры в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 17-летнего аргентинца претендует «Брайтон». Английский клуб готов предложить за игрока 12 миллионов евро и процент со следующей продажи. Контракт будет рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне Буонанотте провел 34 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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