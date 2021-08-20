«Брайтон» интересуется форвардом Нуньесом из «Бенфики»
Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.
По сведениям источника, на 22-летнего уругвайца претендует «Брайтон», который предлагает за игрока 29 млн евро.
В минувшем сезоне Нуньес провел 41 матч за «Бенфику», в которых забил 14 голов и сделал 12 результативных передач, в том числе 5 мячей в 7 играх Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю