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Сегодня, 13:29

«Брайтон» договорился о переходе нападающего «Норшеланна» Османа за 19,5 миллиона евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Норшеланна» Ибрагим Осман продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб договорился о переходе 19-летнего ганца за 19,5 миллиона евро. Он присоединится к команде в летнее трансферное окно.

Осман выступает за «Норшеланн» с января 2023 года. Он провел за команду 39 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Футбол
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