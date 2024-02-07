«Брайтон» договорился о переходе нападающего «Норшеланна» Османа за 19,5 миллиона евро

Форвард «Норшеланна» Ибрагим Осман продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб договорился о переходе 19-летнего ганца за 19,5 миллиона евро. Он присоединится к команде в летнее трансферное окно.

Осман выступает за «Норшеланн» с января 2023 года. Он провел за команду 39 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.