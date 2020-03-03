Браво в конце сезона покинет «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal. 36-летний вратарь недоволен недостатком игровой практики. «Нью-Йорк Сити» — фаворит в борьбе за Браво. Также в его приглашении заинтересован мексиканский «Монтеррей».

— Он участвовал во многих играх, в которых мы победили, — отметил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола. — Он один из самых невероятных профессиональных игроков, которых я когда-либо видел.

В текущем сезоне на счету Браво 15 матчей во всех турнирах, в которых чилиец пропустил 16 мячей. Чилиец выступает за «горожан» с 2016 года.