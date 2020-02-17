Брат Поля Погба сыграл за «Ригу» Кононова в Кубке ФНЛ

Старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Флорантен Погба проходит просмотр в латвийской «Риге». 29-летний хавбек принял участие в матче Кубка ФНЛ против «Мордовии» (0:2).

Погба-старший ранее защищал цвета французских «Седана» и «Сент-Этьена», турецкого «Генчлербирлиги». Сезон-2019 он отыграл за «Атланту Юнайтед». На счету Погба 16 матчей в MLS.

«Ригу» возглавляет российский тренер Олег Кононов.