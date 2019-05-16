Брат Дибалы считает, что форвард покинет "Ювентус" летом

Брат нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы Густаво признался, что его родственник с большой долей вероятности покинет "бьянконери" в летнее трансферное окно. Об этом он рассказал на аргентинским радио Futbolemico.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний форвард может перейти в "Манчестер Юнайтед".

– Да, есть большая вероятность, что он покинет "Ювентус". Абсолютно. Ему нужны перемены. Не могу назвать клуб, куда он перейдет, но есть большая вероятность, что Пауло уйдет. Дибала не единственный из тех игроков, кто чувствует себя неловко в команде. Проблемы с Роналду? У Пауло икогда не было с ним конфликтов. У них хорошее взаимопонимание, – сказал Густаво в эфире Futbolemico.

Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

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