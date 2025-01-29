«Брага» может подписать узбекского форварда «Алании» Норчаева

Нападающий «Алании» Хусайн Норчаев может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает Championat.Asia, «Брага» заинтересована в переходе 22-летнего игрока сборной Узбекистана.

По информации источника, форвард уже оформляет документы для вылета в Португалию, чтобы завершить переход.

Норчаев 31 декабря вернулся в «Аланию» после годичной аренды в «Нефтчи» из Ферганы. В прошлом сезоне в Узбекистане он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах.