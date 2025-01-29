Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:03

«Брага» может подписать узбекского форварда «Алании» Норчаева

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Алании» Хусайн Норчаев может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает Championat.Asia, «Брага» заинтересована в переходе 22-летнего игрока сборной Узбекистана.

По информации источника, форвард уже оформляет документы для вылета в Португалию, чтобы завершить переход.

Норчаев 31 декабря вернулся в «Аланию» после годичной аренды в «Нефтчи» из Ферганы. В прошлом сезоне в Узбекистане он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах.

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Брага
Читайте также
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент «Сантоса» анонсировал переход Неймара

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости