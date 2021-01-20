Боярский отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о том, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин интересен «Фиорентине».

— Я думал, что ему лучше вернутся в «Зенит». Хоть это и не моя компетенция, но мне казалось, что к этому все идет. Я надеялся, что руководство и Семак смогут вернуть его в команду, что было бы довольно полезно. Его судьба вне нашей страны меня мало интересует.

Есть актеры, которые хотят сниматься в Голливуде, а есть, которые хотят играть в отечественных фильмах. Я отношусь ко второй категории. Если хочет бросить себе вызов — его личное дело, имеет право. Пускай сам решает, — сказал Боярский.

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.

(Владимир Пушкарев)