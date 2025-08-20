«Боруссия» заинтересована в нападающем «Ромы» Соуле

Дортмундская «Боруссия» намерена подписать нападающего «Ромы» Матиаса Соуле, сообщает Sky Sports Germany.

По данным источника, сумма сделки по 22-летнему аргентинцу может составить 30 миллионов евро. Представители игрока обратились к «Боруссии», чтобы узнать, заинтересуются ли они футболистом. При этом будущее Соуле в «Роме» все еще остается неопределенным.

В сезоне-2024/25 Соуле в 39 матчах забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Ромой» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.