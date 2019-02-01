"Боруссия" выкупила Алькасера у "Барселоны" за 23 миллиона евро

Дортмундская "Боруссия" активировала пункт о выкупе нападающего "Барселоны" Пако Алькасера​ за 23 миллиона евро, сообщает официальный сайт каталонской команды. Еще 5 миллионов евро будет выплачено в виде переменных платежей. 25-летний испанец выступал за немецкий клуб с августа 2018 года на правах аренды.

– "Барселона" хотела бы публично выразить благодарность Пако Алкасеру за его преданность и пожелать ему удачи и успехов в будущем, – написано в заявлении испанской команды.

Также отмечается, что каталонцы получат 5 процентов от будущей перепродажи Алькасера.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 18 матчах за "Боруссию", забил 12 голов и отдал одну голевую передачу.

Все о трансферах – здесь