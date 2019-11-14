«Боруссия» выбирает между Ибрагимовичем, Жиру и Манджукичем

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении форварда. Она выбирает между нападающим «Челси» Оливье Жиру, форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем и Златаном Ибрагимовичем, сообщает Bild.

Накануне 38-летний швед объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошедшем сезоне в 31 матче он забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.

Контракт 33-летнего Жиру с лондонцами рассчитан до лета 2020 года. В 6 матчах он забил 1 гол.

33-летний Манджукич выпал из обоймы «Ювентуса» и не провел ни одного матча. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает хорвата в 10 миллионов евро.