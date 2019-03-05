"Боруссия" устроит торги за Санчо?

На молодого полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо претендуют "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

Как сообщает The Telegraph, "Боруссия" знает об интересе этих клубов и может устроить между ними аукцион, чтобы выручить максимальную сумму за 18-летнего игрока. По оценкам издания, речь идет о 100 миллионах евро.

Англичанин перебрался в Дортмунд из "Манчестер Сити" в 2017 году за 8 миллионов евро.

В этом сезоне Санчо провел 32 матча за черно-желтых во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.