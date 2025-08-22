«Боруссия» рассчитывает подписать Чуквуэмеку и Ансельмино из «Челси»

Дортмундская «Боруссия» планирует в пятницу обсудить с «Челси» сделки по нападающему Карни Чуквуэмеки и защитнику Аарону Ансельмино, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, за переход 21-летнего англичанина заплатят 20 миллионов евро без учета бонусов, а 20-летний аргентинец перейдет на правах аренды без права выкупа.

В сезоне-2024/25 Чуквуэмека сыграл в 22 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. На счету Ансельмино 2 матча.