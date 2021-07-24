«Боруссия» приобретет Малена у ПСВ за 30 миллионов евро
01:40
Форвард ПСВ Дониэлл Мален станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает 24 июля итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Указано, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Все документы должны быть оформлены в ближайшие выходные. Футболист подпишет контракт до 2026 года. Соглашение предусматривает постепенное повышение зарплаты с каждым сезоном.
22-летний голландец в прошлом сезоне провел 45 матчей за ПСВ во всех турнирах и забил 27 мячей при десяти голевых передачах.
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