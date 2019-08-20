«Боруссия» подписала 19-летнего полузащитника сборной Исландии

Полузащитник сборной Исландии Колбинн Финнссон продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». 19-летний хавбек подписал контракт до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Финнссон тренировался в системах голландского «Гронингена» и английского «Брентфорда». В январе 2019 году он дебютировал за взрослую сборную Исландии, за которую провел 2 матча.