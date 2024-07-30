«Боруссия» планирует завершить трансферы Коуто и Гросса на этой неделе

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает завершить сделки по переходу защитника «Манчестер Сити» Яна Коуто и полузащитника «Брайтона» Паскаля Гросса на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний Коуто последние два сезона на правах аренды выступал за испанскую «Жирону». Бразильский защитник провел 95 матчей за испанский клуб, забил пять голов и сделал 17 результативных передач.

33-летний Гросс играет за «Брайтон» с 2017 года. На его счету 261 матч за «чаек» во всех турнирах, 32 забитых мяча и 52 голевых передачи.