«Боруссия» отказалась вести переговоры с «Ливерпулем» по Беллингему

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем мог этим летом перебраться в чемпионат Англии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в июне «Ливерпуль» делал запрос по поводу перехода игрока сборной Англии, однако дортмундцы отказались начинать переговоры, поскольку клуб считает его «неприкасаемым».

В прошедшем сезоне 19-летний Беллингем сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 14 голевых передач.