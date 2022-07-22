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Сегодня, 09:39

«Боруссия» может подписать Белотти в качестве замены Аллеру

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Андреа Белотти может продолжить карьеру в Германии, сообщает Tutto Mercato.

По сведениям источника, 28-летним итальянцем интересуется дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб ищет форварда после того, как у новичка Себастьена Аллера была обнаружена опухоль яичка. Изначально Аллер был подписан в качестве замены Эрлина Холанна, который перешел в «Манчестер Сити».

Белотти покинул «Торино» в качестве свободного агента после того, как у игрока закончился контракт. В минувшем сезоне форвард провел 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Андреа Белотти
ФК Боруссия (Дортмунд)
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