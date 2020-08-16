«Боруссия» интересуется Алланом

Полузащитник «Наполи» Аллан может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 29-летним бразильцем интересуется дортмундская «Боруссия», однако клуб не готов тратить на игрока больше 25 млн евро. В свою очередь, «Наполи» хочет получить за хавбека 40 млн евро.

Также игроком интересуются «Атлетико» и «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Аллан провел провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2023 года.