«Боруссия» хочет сохранить арендованного у «Реала» Ашрафа Хакими

Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить в команде защитника Ашрафа Хакими. Футболист арендован у «Реала».

Аренда футболиста истекает летом нынешнего года. По информации AS, немецкий клуб хотел бы продлить аренду или выкупить контракт игрока. При этом ранее в СМИ появилась информация, что защитник продлил контракт с «Реалом» до 2023 года, но ее опроверг агент игрока и заявил, что соглашение истекает в 2022 году, как и раньше. Сам марокканец заявлял, что готов вернуться в «Реал» из аренды, если понадобится клубу.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 37 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при десяти голевых передачах.