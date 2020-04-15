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«Боруссия» хочет сохранить арендованного у «Реала» Ашрафа Хакими

00:52
Ашраф Хакими. Фото EFE.
Ашраф Хакими. Фото EFE.
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Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить в команде защитника Ашрафа Хакими. Футболист арендован у «Реала».

Аренда футболиста истекает летом нынешнего года. По информации AS, немецкий клуб хотел бы продлить аренду или выкупить контракт игрока. При этом ранее в СМИ появилась информация, что защитник продлил контракт с «Реалом» до 2023 года, но ее опроверг агент игрока и заявил, что соглашение истекает в 2022 году, как и раньше. Сам марокканец заявлял, что готов вернуться в «Реал» из аренды, если понадобится клубу.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 37 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при десяти голевых передачах.

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