5 августа, 13:49

«Боруссия» готовит предложение по трансферу Буонанотте из «Брайтона»

Павел Лопатко

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании полузащитника «Брайтона» Факундо Буонанотте, сообщает Sky.

По данным источника, немецкий клуб готовит предложение по трансферу 20-летнего аргентинца.

В сезоне-2024/25 Буонанотте играл в аренде в «Лестере». В 35 матчах он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

