«Боруссия» готова продать Санчо «Челси» за 117 миллионов евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в ближайшее трансферное окно может перейти в «Челси», сообщает Express Sport. Немецкий клуб готов продать форварда за 117 миллионов евро.

Ожидается, что после снятия трансферного бана «Челси» будет одним из самых активных клубов на рынке. Также в сферу интересов лондонцев входят нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер и форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа.

19-летний англичанин в нынешнем сезоне провел 24 матча, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.